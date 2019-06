Paolo Montero è il nuovo allenatore della Sambenedettese

termometropolitico

(Di giovedì 6 giugno 2019)è ilLa notizia che non ti aspetti quest’oggi arriva dalla Serie C:è il. Con un comunicato ufficiale apparso sul proprio sito ufficiale, il club marchigiano di San Benedetto del Tronto, in provincia di Ascoli Piceno, ha annunciato la sua nuova guida tecnica. Classe 1971, l’ex storico difensoreJuventus ha firmato un contrattodurata di un anno. Per lui si trattaprima esperienza da mister nel nostro paese: in passato ha allenato quattro squadre, ovvero il Peñarol in Uruguay, il Boca Unidos, il Colon e il Rosario Central in Argentina. Distintosi come uno dei difensori più duri e bravi del nostro campionato, le fortune migliori disono arrivate tutte in maglia juventina, indossata dal 1996 al 2005 e con la quale ha vinto ben dieci titoli. ...

