Macron fa saltare le nozze fra Fca e Renault

(Di giovedì 6 giugno 2019) Emmanuelnon è convinto e saltano letra Fiat Chrysler e gruppo. Il marchio presieduto da John Elkann ha deciso “di ritirare con effetto immediato la proposta di fusione avanzata a Groupe”. La decisione è stata presa dopo il nuovo rinvio chiesto dal board della casa francese su pressing del Governo di Parigi. Immediato il contraccolpo a Wall Street dove il titolo Fca ha perso il 3,71% nelle contrattazioni after hours.Ieri è stata una giornata lunghissima. Il consiglio di amministrazione di, convocato per il secondo giorno consecutivo a Bologne-Billancourt, alle porte di Parigi, dopo sei ore di discussione, ha fatto sapere di non essere in grado di prendere una decisione a causa dell’auspicio espresso dai rappresentanti dello Stato francese di rinviare il voto a un consiglio ulteriore”. A spingere ...

