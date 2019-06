Kate Moss per Armani e quel taglio di capelli che tutte vorremmo

Kate Moss - ma quella è pancia! Numero 1 delle top model - ma non in bikini : Kate Moss è una delle top model più famose al mondo. Quarantacinque anni compiuti a gennaio, la modella britannica che ha rivoluzionato il fashion system e nota anche per i suoi eccessi di recente ha deciso di cambiare radicalmente il suo stile di vita: stop ad alcol e fumo (ma forse ha ricominciato, viste le ultime foto), dieta dell’acqua e sguardo sempre rivolto alla figlia Lila Grace, che ha deciso di seguire le sue orme. Nata sedici anni fa ...

Baby George - il gesto generoso del principino che ha commosso Kate Middleton e William : Baby George ha commosso mamma Kate Middleton e papà William con un gesto da vero principe. Il piccolo avrebbe compiuto un'azione davvero generosa che ha scandato i cuori dei sudditi di sua...

Roger Federer versione playboy : Kate Moss - Uma Thurman e Natalie Portman non resistono al suo fascino [FOTO] : Roger Federer icona di stile alla serata per il 150° anniversario del Moët & Chandon Imperial: Kate Moss, Uma Thurman e Natalie Portman si sono fatte una foto insieme al tennista svizzero Le qualità tennistiche di Roger Federer sono note a tutti, del resto, 20 Slam in bacheca e un talento che gli permette di restare al top anche a 38 anni (da compiere ad agosto) parlano da sè. Un aspetto del campione svizzero che spesso viene ...

Chiara Scelsi è la nuova Kate Moss? : Chiara Scelsi Chiara ScelsiChiara Scelsi e PanteneLa campagna Oh My Gold! di PanteneNel backstageMusa di Dolce & GabbanaQuesto articolo è stato pubblicato sul numero 14 di «Vanity Fair» Minuta, capelli selvaggi, labbra carnose protette da un lip balm, con il suo metro e 69 di altezza ha rotto i canoni estetici in passerella diventando la musa di Karl Lagerfeld e Dolce & Gabbana, ma prima ha rotto anche l’anima alle agenzie a cui chiedeva ...