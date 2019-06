Io prigioniero di Luì e Sofì idoli letterari dei bambini

ilgiornale

(Di giovedì 6 giugno 2019) Massimiliano Parente Ragazzini impazziti, attese lunghissime, genitori stravolti Una giornata trascorsa aspettando le star del momento Diecifelici stanno per varcare un cancello verso la felicità, io sono in fila dietro a loro con mia figlia ma vengo bloccato da un bodyguard, non ho il braccialetto nero. «Prego?». «Andate via, possono passare solo quelli con il braccialetto nero». Io e mia figlia Nina Lu, come gli altri tremilae genitori, abbiamo solo un braccialetto arancione con un numero. Io sono il numero 1773, lei il 1776. Mia figlia scoppia a piangere, «perché noi no? Fai qualcosa ti prego». No, non siamo a Auschwitz, siamo a Zoomarine. Anzi Nazimarine. Ma facciamo un passo indietro per raccontarvi questo incubo. I principali colpevoli sono due, si chiamanoe Luì, e se avete deidi sei o sette anni saprete chi sono. Due youtuber che ormai ...

