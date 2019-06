Ferrari ibrida 2019 | prezzo | scheda tecnica e design L’immagine

Motori : svolta ibrida per la Ferrari - arriva la Sf90 Stradale : arriva la svolta ibrida per la Ferrari , con la Sf90 Stradale presentata oggi a Fiorano. Una "pietra miliare", l'ha definita l'amministratore Camilleri

SF90 Stradale : la prima Ferrari ibrida di serie : La Ferrari entra in una nuova era introducendo nella propria gamma la prima ibrida PHEV (Plug-in Hybrid Electric Vehicle) di serie , la SF90 Stradale , una vettura estrema in ogni sua parte che rappresenta una svolta epocale perché offre livelli di prestazioni finora mai visti su una vettura di serie . 1000cv di potenza massima, un rapporto […] L'articolo SF90 Stradale : la prima Ferrari ibrida di serie sembra essere il primo su ...

La Ferrari si fa ibrida La più veloce di sempre silenziosa per la città : Pierluigi Bonora Mille cavalli, la prima sportiva di Maranello a trazione integrale. Prestazioni assicurate È la Ferrari delle Ferrari , il top assoluto, «la nuova pietra miliare della nostra storia», dice emozionato l'ad Louis Carey Camilleri subito dopo aver ricordato «quell'uomo straordinario di nome Niki Lauda». Ecco allora irrompere all'interno della tensostruttura, collocata non a caso sulla pista di Fiorano, la prima Ferrari ...

Ferrari SF90 Stradale - la supercar ibrida da 1.000 cavalli : Era attesa da molto tempo e finalmente è arrivata. La nuova Ferrari SF90 Stradale, che è anche la prima auto ibrida plug-in nella storia di Maranello. Ovviamente la sua missione non è consumare poco, ma andare il più veloce possibile e per questo la quantità dei sui cavalli è un numero che rimane scolpito nella mente: mille. Ma non è l'unico numero incredibile della nuova hypercar del cavallino Rampante, che può vantare un rapporto peso potenza ...