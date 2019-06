7 poliziotti al giorno aggrediti da stranieri irregolari? Una stima esagerata che non

Forze dell'ordine sotto attacco : ogni giorno 7 poliziotti feriti : Pina Francone Nel corso del 2018 sono stati aggrediti 2.646 uomini in divisa: il 47,8% dei casi ha visto immigrati commettere le violenze I numeri parlano chiaro. In tutto il 2018 sono state registrare 2.646 aggressioni alle Forze dell'ordine italiane, per una media di sette uomini di polizia feriti al giorno. Insomma, un bollettino di guerra. E poi c'è un altro dato. Nella metà (o quasi) dei casi – per l'esattezza, il 47,8% delle ...

Napoli - due poliziotti nella gang dei permessi di soggiorno fuorilegge : «Ne abbiamo fatti entrare a migliaia» : Sette persone, tra cui un poliziotto ancora in servizio nell'ufficio immigrazione della Questura di Napoli e un altro in pensione, sono state arrestate in un'operazione, ancora in corso,...