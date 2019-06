Parte la nuova Via della Seta

Formula 1 - nuova sfida per la Ferrari : il Cavallino Parteciperà alle ‘New Balance Esports Series’ : Il team di Maranello ha deciso di iniziare una nuova avventura negli e-sport, partecipando alla terza edizione delle ‘New Balance Esports Series’ Mancava solo la Ferrari, adesso anche la scuderia di Maranello ha deciso di sbarcare nel mondo degli e-sports. Il Cavallino infatti ha deciso di iscriversi alla terza edizione delle ‘New Balance Esports Series‘, cioè il Mondiale virtuale articolato in dodici gare che si ...

Motori – Nuova BMW Serie 1 : più spazio - più potenza e minori consumi ma la trazione è dalla Parte ‘sbagliata’ [GALLERY] : L’arrivo della nuovissima BMW Serie 1 annuncia l’alba di una Nuova era. La terza generazione del modello compatto premium apre il sipario alla Nuova architettura a trazione anteriore di BMW che fonde il piacere di guida e l’eccellenza dinamica di BMW con un significativo aumento dello spazio interno Sportiva, fresca, sicura e di classe, cosparsa di design fresco e connettività di ultima generazione, la Nuova BMW Serie 1 è ...

Michele Soavi firma La Guerra è finita - la nuova fiction Rai con Michele Riondino : come Partecipare ai casting : La stagione televisiva sta per chiudersi lasciando il pubblico impelagato in repliche e vecchie serie tv ma in tutta Italia si lavora assiduamente sul set per mettere insieme le novità a cominciare da La Guerra è finita. Questo è il titolo di una delle nuove fiction di Rai1 che porterà la firma di Michele Soavi. Reduce del successo di Mentre ero via, il regista è già a lavoro dietro la macchina da prese per la nuova fiction di Rai1 "La Guerra ...

La nuova Roma - il Corriere è sicuro : si riParte da Petrachi e Gasperini : Oggi la Roma scenderà in campo contro il Parma, risicate le sue speranze di qualificazione in Champions ma i giallorossi proveranno a tenere accesa la “fiammella” fino all’ultimo. Sarà la serata dell’addio di De Rossi e anche l’ultima di Ranieri. E di tanti altri. Sì, perché secondo quanto scrive il Corriere dello Sport nelle sue pagine, da domani partirà il nuovo corso della Roma. “Ormai – si ...

Forza Nuova a Bologna - signora antifascista sfida la polizia : “Da che Parte state?”. Gli agenti la scaraventano a terra : “Io sono antifascista. I miei nonni sono stati uccisi dai fascisti, voi da che parte state?“. Una signora ha affrontato un gruppo di poliziotti, in tenuta antisommossa, che conteneva i manifestanti scesi in piazza per protestare contro il comizio di Forza Nuova. Cronaca | Di F. Q.. Bologna, scontri tra polizia e manifestanti durante protesta per comizio Forza Nuova ...

La Federcalcio francese : niente diritti tv a chi Partecipa alla nuova Champions : La Federcalcio francese si schiera contro la riforma della UEFA Champions Legue. Il presidente Noël Le Graët ha confermato la propria opposizione al progetto, minacciando i club a favore della competizione con il ritiro della licenza per la partecipazione alle competizioni europee. Come riporta “Marca”, la proposta di riforma della Champions League rischia di portare […] L'articolo La Federcalcio francese: niente diritti tv a chi partecipa ...

Giro d’Italia – Oggi la grande Partenza da Bologna : è figurina-mania con la nuova collezione Panini [GALLERY] : Giro d’Italia: è figurina-mania per la nuova collezione Panini. Corridori e appassionati a caccia delle immagini dei campioni Il Giro d’Italia è pronto a partire ed è scoppiata la figurina-mania. A meno di un mese dall’uscita in edicola, la nuovissima collezione “Panini Giro d’Italia 102” è andata a ruba tra i tanti fan delle due ruote. E anche gli stessi corridori, prima che sulle strade della penisola, hanno fatto a gara a trovare ...

Pippo Franco : "Non sono interessato alla tv di oggi - ma mi piacerebbe Partecipare alla nuova La sai l'ultima" : Attore di pellicole cult all'italiana, inarrestabile cabarettista popolare negli anni '80 e conduttore dei varietà d'oro di Mediaset, soprattutto negli anni '90. All'età di 78 anni Pippo Franco sta vivendo una nuova giovinezza anche grazie ai social che giocano su di lui a suon di meme.Il comico si racconta in una lunga intervista al settimanale Spy fra televisione, fede e nuovi progetti lavorativi. Ultimamente sono proprio i nuovi media ...

Auto elettriche : Honda e - un percorso green Parte dalla nuova city car della casa giapponese : La casa giapponese rende ancora più green la sua “Visione elettrica” per il mercato europeo, confermando il nome della sua prima city car completamente elettrica – si chiamerà Honda e – e annunciando che la nuova Jazz sarà equipaggiata con la tecnologia ibrida di ultima generazione i-MMD (Intelligent Multi-Mode Drive). La Visione Elettrica di Honda, riaffermata al Salone di Ginevra dello scorso marzo, punta alla commercializzazione in Europa, ...

Gomorra 5 - la nuova stagione Parte con ‘un’idea fortissima’ : anticipazioni : La nuova stagione di Gomorra – La serie, la numero cinque, si farà di sicuro. Lo avevano già comunicato durante la campagna di lancio della quarta – appena conclusa dopo l’ultima coppia di episodi in onda su Sky – sia Cattleya, sia Sky e ora l’ha confermato anche Roberto Saviano, che ha reso evidente una volta di più il suo apporto al progetto in qualità di soggettista. Per ora non si sa molto, senonché i nuovi ...

Alpinismo – Francois Cazzanelli Parte per una nuova spedizione : i dettagli : Alpinismo. In Alaska la nuova spedizione di François Cazzanelli: obiettivi le vette del Denali, del Foraker e l’esplorazione dei ghiacciai del Denali National Park utto pronto per la nuova spedizione di François Cazzanelli, alpinista e guida alpina classe ’90, in partenza per l’Alaska, uno dei continenti più estremi della terra e grande sfida dal punto di vista alpinistico. Cazzanelli sarà in cordata con Francesco Ratti, Stefano Stradelli ...

Nuova uscita per il Samsung Galaxy Fold solo nella seconda Parte del 2019? Huawei gongola : A quando la Nuova data di uscita del Samsung Galaxy Fold? Dopo lo scandalo delle prime unità di smartphone pieghevole fin troppo esile nella sua componente più rivoluzionaria, ossia il display e dunque il rinvio alla prima commercializzazione del device, ci sono molti dubbi sulle reali intenzioni del produttore relative alla distribuzione sul suo top di gamma che avrebbe dovuto fare la differenza. All'annuncio del blocco delle vendite un paio di ...

Dichiarazione dei redditi - precompilata 2019 ai blocchi di Partenza con la nuova tornata di detrazioni e deduzioni : Dieci novità per la Dichiarazione dei redditi 2019. Si va dalle deduzioni a favore delle Onlus a quelle per il trasporto pubblico fino alle detrazioni dei contributi associativi alle società di mutuo soccorso. Tutte misure che allungano ancora l’elenco di 636 voci di deduzioni, esenzioni, detrazioni e regimi speciali che costano alle casse pubbliche oltre 75 miliardi l’anno. Nel dettaglio, per la stagione dichiarativa, appena ...

Caso Ghosn - si complica la situazione dell’ex presidente di Renault-Nissan : nuova accusa da Parte di pm giapponesi : L’accusa è legata ai pagamenti per 15 milioni di dollari effettuati da una controllata di Nissan a un distributore dell’Oman, che avrebbe poi trasferito nella disponibilità di Ghosn un terzo di questa somma I pubblici ministeri giapponesi incriminati hanno formalizzato una nuova accusa, per abuso di fiducia, nei confronti dell’ex presidente di Renault-Nissan, Carlos Ghosn, presso il tribunale distrettuale di ...