Mutui | frenata a inizio anno nonostante tassi ai minimi “Banche più rigide nella

(Di mercoledì 5 giugno 2019) A volte uno più uno non fa due. Succede ad esempio nel mercato immobiliare italiano di questi ultimi mesi. Sommaresuisuistorici e prezzi stabili se non, in alcune zone, in calo, dovrebbe produrre un boom degli acquisti. Invece succede esattamente l’opposto. Venerdì scorso Il Sole 24 Ore ha dato conto del calo del 9% deicasa nei primi 4 mesi dell’fotografato dall’osservatorio Crif –supermarket.it. Avvisaglie dellasi potevano cogliere già con la nota di Banca d’Italia sulle “Condizioni dell’offerta e andamento della domanda di credito in Italia” diffusa lo scorso 9 aprile.nota si parla di un lieve irrigidimento per ialle famiglie nei primi 3 mesi del 2019 e di un peggioramento delle condizioni che dovrebbe protrarsi anche nel trimestre successivo. Ossia tra aprile e giugno. Eppure isuisono suistorici con ...

