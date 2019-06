agi

(Di mercoledì 5 giugno 2019) La lente di ingrandimento della Ue sui conti pubblici, l'andamento dello spread, i dati dell'economia reale, ma anche la prossima partita da giocare in Europa. Sono tanti i banchi di prova che attendono l'Italia, l'intero sistema paese, e per affrontare i quali serve un governo saldo in sella. Sergioascolta le parole di Luigi Di Maio, dopo aver ascoltato nelle scorse settimane quelle di Matteo Salvini e di Giuseppe Conte. Tutti cercano di rassicurarlo: il governo andrà avanti, speriamo. Ma in quello 'speriamo' sta tutta la distanza tra la certezza e il dubbio, un dubbio che resta, anche dopo la conferenza stampa di Giuseppe Conte di lunedì e le successive dichiarazioni pubbliche di Salvini e Di Maio. In quella distanza sta la preoccupazione del presidente della Repubblica. Certo, il segnale dell'attivismo di Di Maio, che prima ha telefonato a Salvini e poi ...

Agenzia_Italia : Le molte preoccupazioni di #Mattarella - antonellasalim1 : RT @FocusRisparmio: Le valutazioni azionarie nel mercato #UK sembrano attraenti e, nonostante i rischi di #Brexit, molte preoccupazioni son… - myri_di : RT @FocusRisparmio: Le valutazioni azionarie nel mercato #UK sembrano attraenti e, nonostante i rischi di #Brexit, molte preoccupazioni son… -