Joan Jett e le Bikini Kill insieme a New York per suonare Rebel Girl video

optimaitalia

(Di mercoledì 5 giugno 2019)e le, due pilastri del female power degli anni '80, si sono incontrate sul palco di Newdurante uno show della band di Kathleen Hanna del 4 giugno. Da una parte c'era la rockstar di I Love Rock'n'Roll, la cover degli Arrows che schiantòand the Blackhearts sulla vetta del successo e che divenne un vero e proprio inno generazionale. Dall'altra c'era la band che, inconsapevolmente, ispirò il titolo di Smells Like Teen Spirit dei Nirvana. Durante una festa, infatti, Kathleen Hanna tracciò su un muro della casa di Kurt Cobain la scritta "Kurt smells like teen spirit", dove "Teen Spirit" indicava un deodorante oltremodo usato nei primi anni '90 dagli adolescenti. Cobain non lo conosceva e interpretò quel messaggio come "Kurt odora di spirito adolescenziale", e scelse così il titolo del brano più famoso dei Nirvana.e ...

OptiMagazine : @joanjett e le @theebikinikill insieme a New York per suonare Rebel Girl (video) - radioalcamo : Joan Jett ospite live delle Bikini Kill a New York: il video - rockolpoprock : Joan Jett ospite live delle Bikini Kill a New York: il video -