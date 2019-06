Fuga di gas a Genova | strade chiuse e un palazzo evacuato

Genova - Fuga di gas in galleria : in corso le ultime operazioni di aerazione per riaprire la statale Aurelia : La notte scorsa, la rottura alla condotta del gas a media pressione in una galleria sottoferroviaria nella zona di Genova Pegli, ha costretto a sfollare 10 famiglie e chiudere la statale Aurelia e la ferrovia Genova-Savona, ma è stata prontamente riparata intorno alle 10. Per quanto riguarda il traffico sulla via Aurelia è stato riaperto e a breve sarà ripristinata anche la circolazione ferroviaria. Nella galleria sono in corso le operazioni di ...

Fuga di gas a Genova : treni fermi - strade chiuse e un palazzo evacuato : Fuga di gas a Genova: treni fermi, strade chiuse e un palazzo evacuato E’ accaduto nel quartiere ponentino di Pegli. Gli operai hanno perforato una condotta con una trivella. Disagi sulla statale Aurelia e sul tratto ferroviario tra il capoluogo ligure e Savona Parole chiave: ...

Genova : Fuga di gas a Pegli - traffico stradale e ferroviario in tilt : fuga di gas nella notte a Genova, in via Aurelia, nella zona di Pegli: sul posto i vigili del fuoco. Durante i lavori nella sottostante galleria ferroviaria, una trivella ha forato un grosso tubo del metano della rete cittadina. In tilt il traffico stradale e ferroviario. L'articolo Genova: fuga di gas a Pegli, traffico stradale e ferroviario in tilt sembra essere il primo su Meteo Web.

Esplode villa a Roma per una Fuga di gas - muore un anziano : Tragedia questo pomeriggio alle 17 in una villetta di due piani in via Ciro Tribalza 85, in zona Massimina, a Roma. Un 82enne è morto nell'esplosione della sua abitazione al seminterrato provocata, probabilmente, da una fuoriuscita di gas da una bombola. All'interno dello stabile sono state trovate quattro bombole di gpl. "L'abitazione interessata dall'esplosione non era servita da gas di rete e gli impianti di competenza della ...

Roma - palazzina esplosa alla Massimina/ Video - un morto carbonizzato : Fuga di gas? : Roma, palazzina esplosa e semi-crollata alla Massimina: morto carbonizzato un 80enne, probabile fuga di gas nel seminterrato. Il Video dei Vigili del Fuoco

Reggio Emilia - esplosione in casa dopo una Fuga di gas : 47enne muore dopo 5 giorni di agonia : Non ce l’ha fatta Abderrahim Addala, il 47enne rimasto gravemente ustionato nell’esplosione della sua casa in località Mazzalasino, a Scandiano. dopo la deflagrazione dovuta a una fuga di gas era stato trasportato in condizioni disperate all’ospedale Maggiore di Parma, dove è morto dopo 5 giorni di agonia.

Milano - Fuga di gas asilo Scalabrini/ 182 bimbi e maestre in strada - 16 intossicati : Probabile fuga di gas all'asilo di Via Scalabrini a Milano: odore fortissimo, 182 bimbi e maestre fatti evacuare. 16 gli intossicati: la scuola resta chiusa

Milano - presunta Fuga di gas in una scuola materna : evacuati 160 bambini : Una scuola materna è stata evacuata, a Milano, a causa di una presunta fuga di gas che si è verificata a metà mattinata. Ne ha dato notizia il 118, che ha precisato che nessuno dei 160 bambini presenti (accompagnati fuori dall’istituto da una ventina di adulti tra insegnanti e altro personale) ha avuto bisogno di andare al pronto soccorso anche se 14 minori e due insegnanti sono stati valutati sul posto per “sintomi alle vie ...

Strano odore in Università - 500 persone evacuate per Fuga di gas ma era la puzza di un frutto : L'episodio è andato in scena nei giorni scorsi all'Università di Canberra, in Australia, che alla fine è stata costretta ad ammettere pubblicamente il grossolano errore. A scatenare l'allarme in effetti era stato l'inteso e sgradevole odore che in tanti tra studenti e addetti della Facoltà avevano avvertito e segnalato nei dintorni della Biblioteca.

C'è una Fuga di gas! Evacuati 550 studenti - ma era colpa di un frutto esotico : Attimi di panico a causa di un frutto esotico nella Biblioteca dell'Università di Canberra, capitale dell'Australia. Giovedì scorso, nell'edificio c'è stata un'evacuazione un po' particolare. "Siamo stati Evacuati! Pubblicheremo un aggiornamento quando gli studenti potranno rientrare nell'edificio", è stato scritto nella pagina Facebook dell'ateneo per avvisare gli studenti. --All'interno dello stabile, infatti, si è sparsa la voce di ...

“Siamo stati evacuati!” : 550 persone lasciano un edificio in 6 minuti per quella che sembra una Fuga di gas. Ma la verità è un’altra : Attualità C’è il durian a bordo dell’aereo: i passeggeri si rifiutano di partire di F. Q. L’allarme lanciato giovedì scorso dalla biblioteca dell’Università di Canberra, capitale dell’Australia, sembrava di quelli molto pericolosi. “Siamo stati evacuati! Pubblicheremo un aggiornamento quando gli studenti ...

Paolo Sorrentino rivela : “I miei genitori sono morti nel sonno per una Fuga di gas - io salvo grazie a Maradona” : “Mia madre si chiamava Tina, mio padre Sasà. Mio padre era poco reattivo alle smancerie, come tanti uomini di quell’epoca. Mia madre era un po’ più affettuosa. Io ho la vita salva grazie a Maradona e al Napoli: quando sono morti i miei genitori, erano andati in una casa di montagna che avevamo, io ero solito accompagnarli”. Paolo Sorrentino è tornato a parlare della morte dei suoi genitori, scomparsi molti anni fa a causa ...