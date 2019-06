Audi A6 allroad - Svelata la nuova generazione

quattroruote

(Di mercoledì 5 giugno 2019) Con questa sono quattro generazioni e 20 anni di carriera, per lA6, divenuta un classico malgrado rappresenti una scelta alternativa. Un po wagon (con 565 litri di bagagliaio) e un po Suv (nel look come nellassetto), esce dal coro posizionandosi al vertice della gamma A6, ora completamente rinnovata. La tuttoterreno, con trazione integrale quattro e sospensioni adattive ad aria di serie, è proposta in Germania a partire da 61.500 euro.Sollevata di oltre 18 cm. Da sempre la sua caratteristica è che non teme le cattive strade. Alloccorrenza, la A6può sollevare di 45 millimetri laltezza da terra standard (che è di 14 cm) per attraversare mulattiere e sterrati, ma arriva a tanto solo fino a 35 km/h, attivando una specifica modalità di guida. A velocità superiori si abbassa automaticamente e in modalità Offroad (fino a 80 km/h) aumenta la luce a terra di tre centimetri. ...

34sad_com : Novi Audi A6 Allroad Quattro - InjuryLawyersWA : fits 1999-2005 Audi A6 Quattro Allroad Quattro A4 Quattro URO PARTS - InjuryLawyersWA : fits 1998-2005 Audi A6 Quattro Allroad Quattro A6,A6 Quattro URO PARTS -