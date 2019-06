Arriva lo stop dalla legge | Strappare le unghie a gatti è una pratica barbara e

Rsi - l’Italia non può più vedere la tv svizzera. Stop al segnale sul digitale terrestre che Arrivava oltreconfine : Prima serata alle 21 che finisce alle 22.30 circa, una sola interruzione pubblicitaria nei film oltre a tanto “sport non spot” (che è anche il titolo di una popolare trasmissione). Tutto questo non sarà più visibile da oggi, 3 giugno 2019, per decine o forse centinaia di migliaia di telespettatori italiani. I programmi della televisione svizzera non saranno infatti più visibili oltre confine ed in particolare nelle province di Varese, Como e ...

Venezia - Toninelli : “Entro giugno stop a Grandi navi”. Salvini : “Soluzione c’era ma è Arrivato no dal suo ministero” : Dal ministero delle Infratrutture assicurano: entro fine mese sarà risolta la questione delle Grandi navi che entrano nella Laguna di Venezia. Il titolare del Viminale, però, accusa: è per colpa di un “no” arrivato proprio da quel dicastero che una soluzione non è ancora stata trovata. L’incidente nautico nel Canale della Giudecca a Venezia rilancia la polemica sull’entrata delle Grandi Navi in Laguna. E offre a Matteo Salvini ...

Stop 5G - la mobilitazione è Arrivata in Parlamento. E ora punta all’Europa : Mentre la rivoluzione digitale di quinta generazione è in piena corsa, Fiorella Belpoggi è stata su Report, Petrolio, TG3 Leonardo e Striscia la Notizia per denunciare il lato oscuro del 5G, schivando gli attacchi dei negazionisti, e ha snidato i possibili danni delle invisibili radiofrequenze. La sua non è una candidatura come le altre: suo lo studio più importante al mondo sugli effetti non termici per le bande 2G e 3G. Ora ambisce ...

La rabbia dei terremotati Arriva a Montecitorio : “Stop passerelle politiche sulle nostre macerie” : Sabato 18 maggio i terremotati di Marche, Umbria, Lazio e Abruzzo scendono in piazza a Montecitori per protestare contro l'immobilismo del governo e la gestione dei fondi da parte delle Regioni. "Non è con le chiacchiere, né con le conferenze stampa davanti a selve di microfoni, né con le promesse elettorali che si tirano su i muri delle case".Continua a leggere

Delibera stop stadio della Roma : Arriva bocciatura anche da commissione Sport : Roma – anche la commissione Sport di Roma Capitale, presieduta da Angelo Diario (M5S) e riunitasi stamattina a via del Tritone, ha espresso parere negativo con 5 voti contrari della maggioranza e 3 favorevoli dell’opposizione sulla Delibera a firma dei consiglieri Cristina Grancio, ex M5S, e Stefano Fassina, Sinistra X Roma, per l’annullamento della Delibera di pubblica utilita’ sul progetto del nuovo stadio della Roma a ...

Vitalizi in Europa - Arriva lo stop dal Parlamento. Ferrara : 'Una vittoria per il M5s' : Basta Vitalizi anche in Europa . Il Parlamento europeo ha applicato agli ex eurodeputati italiani la riduzione degli assegni deliberata da Camera e Senato. Questa una grandissima vittoria per il ...

Arrivano 1 milione e 200mila euro per le sorgenti Liri e Verrecchie - soddisfazione del M5S : stop ai disagi : Si tratta di interventi strategici per l'intero settore idrico condivisi dai ministri dell'Economia, dell'Ambiente, delle Politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e dei Beni e delle ...

Greta Thunberg : cambiamento sta Arrivando - stop a emissioni Co2 : Roma, 18 apr., askanews, - "Il cambiamento sta arrivando, che vi piaccia o meno. La scienza non ha interesse di enormi cifre di soldi o di stili di vita comodi che voi cercate di proteggere. L'atmosfera è interessata soltanto alle migliaia di tonnellate di gas serra che noi pompiamo ...

Pillon - dopo Verona Arriva una sentenza per il rispetto delle Comunità Gay e lo Stop al suo ddl : Famiglia può intendersi il luogo dove c’è una condivisione di ideali, di obiettivi, dove c’è piacere nello stare insieme e c’è affetto e reciproco sostentamento. Che la famiglia venga definita da un rito religioso oppure da un riconoscimento dello Stato è qualcosa che legittima coloro che in essa sono identificati, per la rivendicazione di alcuni diritti, ma anche per doveri intrinsechi del ruolo ricoperto. Ma c’è di ...

Annullato il concerto di Levante in Piazza Duomo a Lecce - Arriva lo stop della curia per “brani irriverenti” : Il concerto di Levante in Piazza Duomo a Lecce è stato Annullato. Questo è quanto si apprende nelle ultime ore, nelle quali la curia si è espressa in merito allo spettacolo che Claudia Lagona avrebbe dovuto tenere nelle prossime settimane e che sembra essere stato revocato definitivamente. Il live del 6 agosto, perciò, non si terrà, mentre rimangono confermate le date già annunciate per i concerti di Fiorella Mannoia e Il Volo per la medesima ...

NonStopLive2019 - in Sardegna Arriva la nave di… Vasco Rossi : l’immagine del Blasco sulla Rhapsody : Nuova livrea dedicata al Re degli Stadi per il traghetto Rhapsody, sulla linea Genova-Porto Torres. In occasione dei due concerti a Cagliari Fiera del 18 e 19 giugno, verrà inaugurata invece la tratta speciale Genova-Cagliari GNV e Live Nation Italia siglano un accordo in occasione delle due date in Sardegna: come anticipato sui social dal rocker lo scorso 12 febbraio, la livrea di una delle navi in flotta sarà brandizzata interamente con ...