Videogiochi | l' app aiuta bimbi autistici e li fa divertire

Perché i Videogiochi non rappresentano correttamente le spalle? - articolo : Quando parliamo di uncanny valley, di solito facciamo riferimento agli occhi o alla bocca, che risultano sempre, un po' inaspettatamente, strani sul volto. Ma che dire delle spalle? Siamo abituati a vedere le spalle centrate sui nostri schermi, a partire dal punto di vista ravvicinato presente in Resident Evil 4. Ma c'è sempre stato qualcosa di strano nelle spalle dei videogiochi, e non riesco a capire cosa. Si tratta soltanto di un problema di ...