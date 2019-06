Una 17enne si uccide legalmente con l’eutanasia | “sofferenza insopportabile” per la

meteoweb.eu

(Di martedì 4 giugno 2019) Una ragazza di 17 anni è statasottoposta ad eutanasia a casa con l’aiuto di una clinica specializzata. Noa Pothoven è morta domenica 2 giugno in un letto d’ospedale posto nel soggiorno di casa dopo che le è stato riconosciuto il diritto ala L’Aia, nei Paesi Bassi, secondo quanto riportato dal Daily Mail. L’adolescente olandese di Arnhem ha sentito che la sua vita era diventata insopportabile e che non riusciva più ad andare avanti. Noa ha scritto un’autobiografia, chiamata “Winnen or Leren” (“Vincere o Imparare”), sulla sua lotta con i disturbi mentali dopo essere stata molestata e violentata in giovane età. Per questo, aveva sofferto di stress post-traumatico, depressione e anoressia. Noa voleva che il suo libro aiutasse i giovani vulnerabili che lottano con la vita, dicendo che l’Olanda non ha cliniche o istituzioni specializzate dove gli adolescenti possono ...

