Sudan | esercito sgombera sit-in | 35 morti Giunta militare | “Elezioni entro 9 mesi”

In Sudan almeno 14 persone sono state feriti negli scontri con l’esercito : In Sudan il consiglio militare che ha temporaneamente preso il potere dopo la deposizione del presidente Omar al Bashir ha ordinato lo sgombero delle barricate dei manifestanti nel centro della capitale Khartoum: nell’operazione l’esercito ha ferito, anche con colpi di

Dopo la fine dell'era Bashir il Sudan guarda al futuro - tra l'esercito e la 'regina nubiana' - di U. De Giovannangeli - : Ci sono poi il National Consensus Forces e il Gathering of Unionists in Opposition che insieme costituiscono la quasi totalità dell'opposizione politica, oltre alla rete delle associazioni ...

Sudan - esercito circonda palazzo presidenziale : “Colpo di Stato - Al Bashir si è dimesso” : Dopo mesi di proteste l' esercito Sudan ese ha circonda to il palazzo presidenziale con uomini e mezzi. Militari sono anche entrati nella sede dell'emittente radiotelevisiva di Stato . Il presidente Omar Al Bashir , al potere da trenta anni, si sarebbe dimesso e diversi funzionari sarebbero stati arrestati.Continua a leggere

Sudan - esercito circonda la Presidenza : 7.16 L'esercito Sudanese -riferiscono diversi media africani paventando un colpo di Stato in atto- ha circondato il Palazzo presidenziale con uomini e mezzi, mentre si attende ancora l'annunciato discorso a reti unificate. All'alba l'esercito era entrato nella sede dell'emittente radiotelevisiva di Stato, al quinto giorno di un sit in di protesta davanti al loro quartier generale di Khartum di migliaia di persone che invocano la rinuncia del ...