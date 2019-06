Sfida Huawei agli iPhone | riconoscimento facciale più sicuro del Face ID?

optimaitalia

(Di martedì 4 giugno 2019) Le nuove sfide disi combattono anche sul terreno dell'hardware. Al centro delle prospettive future del brand non c'è solo la grande incognita del destino software dei suoi dispositivi a seguito del ban USA: l'azienda vuole primeggiare sui competitor e vuole farlo in grande stile. Prossimo obiettivo sarà quello di avere smartphonepiù sicuri degli, in quanto a sicurezza di sblocco con. Per raggiungere il traguardo l'azienda ha pensato addirittura di acquisire una nuova società russa Vocord. Come a dire, non si scherza con la tematica ed è fondamentale avere competenza all'avanguardia per il settore. Vocord assumerà un ruolo fondamentale per la progettazione di smartphoneconUnlock? Sembrerebbe proprio di si visto l'esborso di ben 50 milioni di dollari dell'azienda cinese per l'acquisizione. L'investimento andrà sfruttato ...

