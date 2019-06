Salvini irride Lerner | ' Lo manderei a reti unificate con Fazio e Saviano' VIDEO

Blastingnews

(Di martedì 4 giugno 2019) Matteo, con il cambio dei vertici Rai, si era augurato che potesse aprirsi una nuova stagione per l'emittenza pubblica. Al contrario non ha potuto far altro che mostrarsi scettico dal nuovo corso avviato con nomi come quello di Gad. Da tempo, infatti, considera Gaduna persona nemica della Lega e il fatto che la prima trasmissione del programma 'L'Approdo' sia stata interamente dedicato al Carroccio non ha certo contribuito a fargli cambiare opinione. Dal canto suo, il giornalista e conduttore non ha mai manifestato particolare simpatia verso l'attuale capo dei Viminale e dinanzi alla sue rimostranze ha sottolineato che "per fortuna la Rai è di tutti e non sono di chi si lamenta" con riferimento a, senza mai nominarlo. La controreplica del vicepremier è arrivata da un intervento in piazza dello stesso Ministro in quel di Cremona:non ha risparmiato ...

boncompagni23 : #Ottoemezzo Salvini irride Di Battista che solo oggi con la faccia di culo si presenta e si accorge che Di Maio ha… - Lucascarabelli : @RoccoTodero È ragionevole che accada. Ora l'unico che può tirare la corda è Salvini: Gialli e Rossi nn hanno possi… - Ventoveloce : Capalbio, la Lega al 47%, Salvini irride i 'radica-chic d'Italia' -