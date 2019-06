Renault | interesse per Fca | ma slitta a domani il cda per la fusione

huffingtonpost

(Di martedì 4 giugno 2019) Ancora niente verdetto sullatrae Fca. Al termine di un cda durato oltre tre ore nel quartier generale alle porte di Parigi, il costruttore francese ha confermato in una nota il suo “” per le nozze con il gruppo italo-americano, ma rinvia ogni possibile decisione ad una nuova sessione di lavoro convocata perpomeriggio.“Il Cda di- recita il comunicato ufficiale diffuso in serata - si è riunito oggi con lo scopo di rivedere nel dettaglio gli elementi costitutivi della proposta ricevuta da Fca il 27 maggio scorso”. In questo contesto, è stato deciso “di continuare a studiare conl’opportunità di una tale” e “protrarre i colloqui su questo tema”.Il nuovo appuntamento è stato fissato per, “a fine giornata”. In caso di fumata bianca ...

