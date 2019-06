Reazione a Catena | Marco Liorni parte con il freno a mano

davidemaggio

(Di martedì 4 giugno 2019)‘Sono un po’ emozionato’. Ecco le parole con cui il nuovo conduttore di, ha aperto ieri per la prima volta il game show che da tredici edizioni tiene compagnia al pubblico di Rai 1 per tutta l’estate. Nessun inizio col botto, nessuna entrata trionfale, nessun riferimento alla conduzione ’strappata’ dello scorso anno.apre la trasmissione in punta di piedi, con il basso profilo che l’ha sempre contraddistinto e l’educazione che lo spinge appena partito a ringraziare i presentatori che l’hanno preceduto al timone del programma. Il quiz show estivo (fatta eccezione per una piccola novità nell’Intesa Vincente) resta anche quest’anno uguale a se stesso, d’altronde formula che vince non si cambia. Un meccanismo ormai rodato, che grazie all’immediatezza e alla semplicità dei giochi collaudati in questi ...

