Northgard | l' RTS a tema vichingo | arriverà su PS4 | Xbox One e Nintendo Switch alla fine

eurogamer

(Di martedì 4 giugno 2019), gioco di strategia in tempo reale ispirato ai vichinghi, si prepara ad arrivare anche su PlayStation 4,One e.Come riportano i colleghi di Eurogamer, il gioco assomigliaclassica serie di Settlers. Il vostro scopo è di creare un insediamentoed espanderlo lentamente utilizzando risorse che troverete durante la vostra esplorazione. Ovviamente non mancheranno unità militari con cui sconfiggere i nemici. La particolarità è che le zone devono essere conquistate prima di venire insediate e ciò consente di pianificare esattamente ogni mossa in modo da non sprecare risorse ed unità.su console conterrà tutti i contenuti della versione per PC, incluso il gioco base con la sua campagna per giocatore singolo, ed il gioco online cooperativo e competitivo, così come i suoi significativi aggiornamenti, Ragnarok e Relics . Ciò equivale a sei clan ...