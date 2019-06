Maltrattavano la figlia disabile e la chiamavano scimmia | arrestati

blogo

(Di martedì 4 giugno 2019) Una coppia di egiziani ventinovenni, genitori di cinque bambini, è stata arrestata venerdì scorso mentre saliva su un autobus preso alla Stazione Centrale di Milano in direzione Malpensa, dove avrebbero dovuto prendere un volo di sola andata per l’Egitto. Con loro c’erano i bambini di età compresa tra un anno e mezzo e otto anni. Il motivo dell’arresto è che la polizia municipale ha accertato che la coppia maltrattava ladi tre anni e mezzo.L’indagine è partita quando, a metà maggio, il padre ha accompagnato la bimba all’ospedale Fatebenefratelli per un dolore a un braccio, dicendo che era caduta accidentalmente dal divano. I medici, invece, hanno accertato che si trattava di una frattura scomposta con una calcificazione in corso e che risaliva a 3-4 settimane prima. Il 17 maggio la struttura ospedaliera ha avvertito gli investigatori dell’Unità tutela donne e minori ...

