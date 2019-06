Lecce | tragedia a Novoli | uomo 47enne si toglie la vita lanciandosi dal terrazzo

Blastingnews

(Di martedì 4 giugno 2019) Una terribileha colpito questa mattina la cittadina di, nelse, dove all'improvviso undi 47 anni ha deciso dirsi ladaldella sua abitazione, sita nel pieno centro abitato in via Torino. Secondo quanto riporta la stampa locale, la vittima era molto conosciuta in paese come un grande lavoratore. Al momento non si conoscono i motivi che lo hanno portato a prendere questa assurda decisione. Vista l'ora, di mattina presto, molta gente stava dormendo e non ha udito il tonfo sordo che l'impatto ha provocato: quando il vicinato si è accorto dellasono scattati immediatamente i soccorsi, ma purtroppo per ilnon c'era più nulla da fare, sarebbe morto sul colpo. Il Quotidiano di Puglia riferisce che a trovare a terra l'sia stato un suo parente. Aveva anche due figli La vittima, almeno secondo quanto riporta la ...

MeriNigro : Orrore in provincia di Lecce #omicidio #cronaca #notizie #NEWS #cronacanera - TuttOSuLinuX : News -