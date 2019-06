Land Rover Defender - Completati i collaudi in Kenya - VIDEO

Jaguar Land Rover - il volante che si scalda e si raffredda contro la distrazione : Il volante aptico che si riscalda o si raffredda a seconda dell’input di attenzione che il veicolo “intelligente” vuole dare all’automobilista: potrebbe essere questa una risposta di Jaguar Land Rover al problema della distrazione alla guida come causa principale di incidenti stradali. Stando alla ricerca che il costruttore britannico ha condotto insieme all’Università di Glasgow, la distrazione è riconosciuta a livello ...

Jaguar Land Rover - Il volante si scalda per richiamare l'attenzione : Il gruppo Jaguar Land Rover ha sviluppato la tecnologia Sensory Steering Wheel per migliorare la sicurezza a bordo dei propri veicoli. Il sistema consente di inviare al guidatore dei veri e propri segnali termici attraverso la corona del volante, senza distogliere gli occhi dalla strada. Non è per il momento stata indicata una possibile applicazione sui modelli di serie.Un volante a 60. La ricerca, sviluppata in collaborazione con l'università ...

Motori - Sicurezza – Jaguar Land Rover - il volante aptico aiuta a rimanere concentrati : Una ricerca Jaguar Land Rover studia la possibilità di riscaldare o raffreddare rapidamente il volante per l’impiego nella navigazione turn-by-turn Uno speciale volante sviluppato da Jaguar Land Rover potrebbe contribuire a mantenere l’attenzione del guidatore sulla strada, segnaLandogli le svolte – a destra o sinistra – suggerite dal navigatore. La ricerca, condotta in collaborazione con la Glasgow University è ...

LIVE RoLand Garros 2019 in DIRETTA : 28 maggio - Fognini batte Seppi. Bolelli out con Pouille - in campo Travaglia. Osaka si salva con Schmiedlova e troverà Azarenka : Buongiorno, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza giornata del Roland Garros 2019. Si completano i match di primo turno nel tabellone maschile e femminile. Ci sarà l’esordio di Fabio Fognini, testa di serie numero nove, che comincia la sua caccia alla Top 10 del ranking mondiale. Il ligure, però, sarà impegnato nel derby azzurro contro Andreas Seppi che apre il programma del “Simonne Mathieu”. Un derby tricolore il cui ...

Motori – Weekend ‘rosa’ sul Monte Bianco con Jaguar Land Rover : In occasione della 14ª tappa del Giro d’Italia, la Saint-Vincent – Courmayeur Skyway Monte Bianco, riapre la “Casa in montagna” Jaguar Land Rover Dopo il successo del Winter Tour 2018/2019 firmato Jaguar Land Rover, è di nuovo tempo di vacanze ad alta quota per godersi il sole in montagna nell’incantevole paesaggio di Courmayeur e delle sue cime ancora imbiancate. L’affascinante località turistica ai piedi del Monte Bianco è parte ...

Land Rover Discovery sport 2019 : prezzo - dimensioni e interni : Land Rover Discovery sport 2019: prezzo, dimensioni e interni È stato presentato come un aggiornamento rispetto alla versione precedente della Discovery. L’azienda automobilistica propone una variante sport, indirizzata ad un target specifico di clienti ma che sa catturare anche tutto il resto. Già ordinabile in Italia al prezzo di listino di 39.000,00€. Nuove tecnologie, nuovi propulsori, anche elettrici, sicurezza, guida fuoristrada ...

Motori – Land Rover Discovery Sport 2019 : qual è la versione migliore? [INFO e PREZZO] : La nuova Land Rover Discovery Sport è oggi più efficiente, più tecnologica, più pratica, più sicura e confortevole che mai La nuova Land Rover Discovery Sport è una straordinaria evoluzione dell’originale, caratterizzata dallo stesso spirito di avventura che ha definito la famiglia Discovery negli ultimi 30 anni e senza alcun compromesso in termini di capacità. L’abitacolo a 5+2 posti, esempio di versatilità nella sua forma più ...

Land Rover Discovery Sport - la performance (anche ibrida) nel fuoristrada – FOTO : Da 30 anni a questa parte Discovery è sinonimo di avventura e libertà. La nuova nata, la Discovery Sport, si inserisce nel solco di questa tradizione, naturalmente evolvendosi rispetto all’originale. All’interno c’è ora spazio per sette passeggeri e relativi bagagli, anche perché sono ben 24 le configurazioni dei sedili possibili. In più, nell’abitacolo spiccano i sistemi di infotainment e connettività (hotspot Wi-Fi 4G) di ultima ...

Land Rover - Nuovo look per la Discovery Sport : La Land Rover presenta l'aggiornamento della Discovery Sport, già ordinabile in Italia con un prezzo di partenza di 39.000 euro. La Suv è stata evoluta dal punto di vista tecnico con l'introduzione di propulsori aggiornati, ora elettrificati, e di tecnologie pensate per la connettività, la sicurezza e la guida in fuoristrada. La carrozzeria e gli interni, infine, hanno subito alcune modifiche per allineare lo stile della Sport utility con quello ...

Land Rover festeggia i 30 anni del SUV Discovery con la versione Landmark : dettagli e prezzi [GALLERY] : Land Rover festeggia i 30 anni di Discovery con la versione Landmark, un’edizione speciale All-terrain del SUV inglese per eccellenza Questa edizione speciale è disponibile con motorizzazioni diesel o benzina che spaziano dal propulsore più efficiente e pulito al più sportivo e performante. Da trent’anni la Discovery si conferma come il SUV all-terrain per eccellenza. Non ha solo affrontato la giungla amazzonica, la natura ...

FINANZA & AUTO/ I guai di Jaguar Land Rover - una brutta notizia per Fca : Jaguar Land Rover non passa un buon periodo. Potrebbe finire nel mirino di Carlos Tavers, numero uno di Psa. Non una buona notizia per Fca

Land Rover Defender - ritorno alle origini : Per la Land Rover Defender il 2019 sarà l'anno della rinascita. Prodotta ininterrottamente per quasi settanta anni - dal 1948 al 2016 - in varie serie, ma senza mai cambiare la sua impostazione tecnica di base, la più famosa delle fuoristrada britanniche sta per tornare con una pelle completamente nuova. Un'operazione molto delicata, che si doveva già fare all'inizio del decennio ma che poi è stata rimandata per una serie di dubbi, soprattutto ...

Land Rover Defender non sarà più inglese : la Brexit continua a mietere vittime : Jaguar Land Rover segue a ruota le altre case automobilistiche. L’incertezza generata dalla Brexit ha spinto la casa a spostare la produzione di Land Rover Defender 2020 in Slovacchia Jaguar Land Rover costruirà la nuova generazione di Land Rover Defender nel suo stabilimento in Slovacchia. La struttura di Nitra, inaugurata ad ottobre del 2018, ha iniziato sfornando la Land Rover Discovery, tuttavia ci sono piani più grandi per lo ...

Guadagnare guidando - e informando - : Jaguar Land Rover presenta lo 'Smart Wallet' : In futuro un veicolo elettrico potrà dirigersi autonomamente verso una stazione di ricarica, effettuarla e pagare il relativo importo, mentre il proprietario, partecipando all'economia condivisa , ...