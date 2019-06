iPadOS | le novità in arrivo sull' iPad e cosa cambia per gli utenti

gqitalia

(Di martedì 4 giugno 2019) Nel corso della WWDC 2019, Apple ha presentato in anteprima, il potente sistema operativo con un nuovo nome per dare risalto all'esperienza d’uso su. Il punto di partenza è iOS 13, ma offre in più nuove caratteristiche e funzioni su misura per l’ampio display e la versatilità di. Introduce nuovi modi di lavorare con le app in più finestre, permette di tenere sott’occhio più informazioni nella schermata Home ridisegnata e consente di usare Apple Pencil in modi più naturali. «L'trasforma il modo in cui le persone lavorano ed esprimono la loro creatività, e conci spingiamo ancora oltre offrendo entusiasmanti funzionalità che sfruttano il suo ampio spazio di lavoro e la sua versatilità», ha affermato Craig Federighi, Senior Vice President of Software Engineering di Apple. ...

mr_world_castle : iOS 13: su quali iPhone si può installare e tutte le novità. Che cos'è iPadOs, com'è il Mac Pro - lorenmerlin : iOS 13, macOS #Catalina, #iPadOS e nuovi Mac Pro: le novità del WWDC 2019 - AppleCaffe : iOS 13, macOS #Catalina, #iPadOS e nuovi Mac Pro: le novità del WWDC 2019 -