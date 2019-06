Il tradimento di Sarri nasce dalla necessità delle persone di avere un Comandante : In un momento di vuoto pneumatico di pallone dovuto al concludersi dell’ultima e più importante competizione della stagione, in assenza di argomenti caldi su cui discutere e in attesa che il calciomercato inizi a sfornare le decine di nomi che ogni estate vengono accostati alla maglia azzurra, sui social e sui giornali tiene banco la discussione sulle reazioni che sarebbero generate dall’arrivo, che sembra essere sempre più probabile, di ...

Radio Kiss Kiss – De Maggio : ” Se Sarri va alla Juve non sarebbe un tradimento” : Valter De Maggio, direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, ha parlato dell’ormai imminente passaggio di Sarri alla Juventus. Le sue parole nella trasmissione Radio Goal: “Se non ci va resta il nostro Comandante, se ci va di Comandante resta poco. Se Sarri dovesse sposare la Juventus non voglio sentir parlare di tradimento, ma neanche di comunismo. Uno che guadagna 7 milioni all’anno, ma cosa ci vedete di comunismo? Per carità, non ...

Jorginho : “Sarri alla Juve sarebbe un tradimento per il popolo napoletano” : Sarri alla Juve sarebbe un tradimento per i napoletani? Jorginho ha risposto a questa domanda in un video postato su Twitter da GoalItalia. “E normale sia così. Il popolo napoletano al mister nel cuore e sappiamo come il popolo napoletano, molto caloroso, ti da tutto. E quindi per loro potrebbe essere un tradimento. Perché loro sono fatti così. Però ancora si deve vedere quello che succederà, nessuno sa ancora cosa ...

