I camp estivi che servono per quando i bambini saranno grandi

vanityfair

(Di martedì 4 giugno 2019) Summerper i più piccoliH FarmMuseo della Scienza e della Tecnologia di MilanoPer piccoli scienziatiPer i futuriioni04L’estate sta arrivando e per i ragazzi ci sarà molto tempo libero a disposizione. Come impiegarlo? Sicuramente è buona l’idea di far frequentare ai nostri figli deiper acquisire competenze e orientarli – chissà – per una futura professione. Per alcuni una palestra di vita, ma anche un momento di apprendimento, in cui ci si mette alla prova: perfezionare l’inglese, sperimentare con le Scienze e la Tecnologia, giocare a calcio daioni. L’apprendimento di una lingua straniera, l’inglese su tutti, è ilpiù ambito, anche il più utile, come ci conferma Joe Lang, operation manager, nonché socio fondatore di Speak, lche offre gli Speak Teens Summeravvalendosi di un metodo immersivo nella lingua, ma ...

ScenariLavoro : #Robotica, #storytelling, #droni, comunicazione digitale. Tutto pronto per i #Sparx Summer Camp, i laboratori estiv… - topfuelweb : Kart Camp 2019 Anche quest'anno Topfuel Racing Milan Arena organizza i Camp Estivi in kart per i ragazzi dagli 8 ai… - italia_esports : RT @itsaphrase: Campi estivi a tema #esports in #Italia? Si può fare! Grazie @hfarm -