Caso Marco Carta | la donna arrestata con lui alla Rinascente non sarebbe un' infermiera

Quarto Grado Anticipazioni : Stasera il Caso Marco Vannini e l'omicidio del piccolo Leonardo Russo : Nella puntata di oggi approfondimenti sull'omicidio del piccolo Leonardo Russo, morto a venti mesi e su Marco Vannini.

Storie Italiane - Marco Di Carlo sul Caso Caltagirone : “Ho denunciato” : Eleonora Daniele ospita ancora Marco Di Carlo: “Hanno usato di nuovo la foto di mia figlia. Ho sporto denuncia!” Tornato nel salotto di Storie Italiane nella puntata di oggi, venerdì 31 maggio 2019, Marco Di Carlo, l’uomo le cui foto sono state spacciate come appartenenti al misterioso Mark Caltagirone, oggi ha dichiarato ai microfoni del seguitissimo programma del mattino di Rai1 condotto da Eleonora Daniele di essere andato ...

Quarto Grado Anticipazioni : Stasera il Caso di Marco Vannini e si torna sulla Strage di Erba : Per il caso Marco Vannini, le parole di Vannicola e le testimonianze dei vicini. Aggiornamenti anche sulla Strage di Erba dopo le parole di Rosa e Olindo.

Chi l'ha visto? Anticipazioni : Stasera il Caso Stano e aggiornamenti sulla morte di Marco Vannini : Federica Sciarelli si occuperà degli aggiornamenti sul caso di Antonio Stano e di Marco Vannini, alla luce di nuove e importanti rivelazioni.

Caso Vannini - teste a sorpresa : chi sparò a Marco non sarebbe il padre della fidanzata : A sparare a Marco Vannini nella villa familiare di Ladispoli la notte del 17 maggio 2015, non sarebbe stato Ciontoli padre, ma il figlio Federico. Anzi, sembrerebbe che il padre quella sera neanche fosse in casa. E' quanto rivela Davide Vannicola, teste mai sentito prima d'ora, spuntato fuori dopo quattro anni dalla morte a 20 anni di Marco, tragedia che ha sconvolto l'Italia e tuttora desta grande mobilitazione collettiva per ottenere verità e ...

Programmi TV di stasera - domenica 28 aprile 2019. Su Rai3 «Un giorno in pretura» riparte dal «Caso Marco Vannini» : Roberta Petrelluzzi Rai1, ore 20.35: Che Tempo Che Fa Nuovo appuntamento con il programma di Fabio Fazio. Il conduttore intervisterà il Presidente del Parlamento Europeo e Vicepresidente di Forza Italia Antonio Tajani. Interverranno in puntata anche la Senatrice a vita Liliana Segre, Massimiliano Allegri, Riccardo Cocciante ed Enrico Brignano. Coez presenterà inoltre in anteprima il singolo “domenica” a pochi giorni dall’uscita. Al fianco di ...

Programmi TV di stasera - domenica 28 aprile 2019. Su Rai3 «Un giorno in pretura» riparte dal «Caso Marco Vannini» : Roberta Petrelluzzi Rai1, ore 20.35: Che Tempo Che Fa Nuovo appuntamento con il programma di Fabio Fazio. Il conduttore intervisterà il Presidente del Parlamento Europeo e Vicepresidente di Forza Italia Antonio Tajani. Interverranno in puntata anche la Senatrice a vita Liliana Segre, Massimiliano Allegri, Riccardo Cocciante ed Enrico Brignano. Coez presenterà inoltre in anteprima il singolo “domenica” a pochi giorni dall’uscita. Al fianco di ...

Un Giorno in Pretura torna su Rai 3 : prima puntata sul Caso Marco Vannini : "In molti ci avete chiesto che Un Giorno In Pretura ritornasse in prima serata, e allora eccovi accontentati" - Con queste parole Roberta Petrelluzzi dà il via alla nuova stagione del programma più longevo di Rai 3, Un Giorno In Pretura, andato in onda questa sera con un'anteprima di circa 20 minuti ad anticipare due ore di interrogatori e inchieste volti a raccontare cosa sia davvero il caso Vannini. Sì, perché di questo si è parlato ...

Un Giorno in Pretura torna su Rai 3 : prima puntata sul Caso Marco Vannini : Ritorna Un Giorno in Pretura e non senza qualche novità. Il noto programma di Rai 3 ideato e condotto da Roberta Petrelluzzi arriva questa sera in prima serata. Una nuova stagione per quattro appuntamenti complessivi che a partire da questa sera, domenica 28 aprile, alle 21.20, racconterà alcuni dei più celebri e discussi processi medio recenti, per approfondire le tematiche che li riguardano e per svelare ciò che, forse, ancora non si è ...

Programmi TV di stasera - domenica 28 aprile 2019. Su Rai3 «Un giorno in pretura» riparte dal «Caso Marco Vannini» : Roberta Petrelluzzi Rai1, ore 20.35: Che Tempo Che Fa Nuovo appuntamento con il programma di Fabio Fazio. Il conduttore intervisterà il Presidente del Parlamento Europeo e Vicepresidente di Forza Italia Antonio Tajani. Interverranno in puntata anche la Senatrice a vita Liliana Segre, Massimiliano Allegri, Riccardo Cocciante ed Enrico Brignano. Coez presenterà inoltre in anteprima il singolo “domenica” a pochi giorni dall’uscita. Al fianco di ...

Balle Spaziali - Marco Travaglio smonta tre fake news : è vero che il Caso Siri e il Caso Raggi sono paragonabili? : E’ vero che il sottosegretario ai Trasporti Armando Siri si deve dimettere per il sospetto di una corruzione ancora tutta da vedere nei suoi rapporti con un imprenditore dell’eolico in Sicilia? E’ vero che le conversazioni registrate di nascosto dall’amministratore delegato dell’Ama Lorenzo Bagnacani con la sindaca di Roma Virginia Raggi sono uno scandalo addirittura paragonabile a quello di Siri e della Lega? ...

Caso Marco Pantani : il movente? “Legato a un’organizzazione e a soldi” : L’avvocato Antonio De Renzis, legale della famiglia Pantani, è intervenuto ai microfoni de “L’Italia s’è desta” condotta dal direttore Gianluca Fabi, Matteo Torrioli e Daniel Moretti su Radio Cusano Campus, emittente dell’Università Niccolò Cusano. De Renzis, sul Caso Marco Pantani, arrivato alla Commissione antimafia, ha dichiarato: “Sono convinto che i giornalisti siano una risorsa perché soprattutto gli ultimi anni stanno aiutando in tante ...

Roma - il Caso di Marco Vannini diventa una lezione all'istituto comprensivo Faggeto : Il caso Marco Vannini (20 anni al momento della morte) è sicuramente una delle vicende giudiziarie più controverse e discusse degli ultimi anni. Data la delicatezza e l'importanza dell'argomento, l'omicidio Vannini non può certo passare inosservato dal punto di vista giudiziario, deontologico e giornalistico. Per tale motivo, il tema è stato trattato presso l'istituto comprensivo Faggeto di Allumiere (Roma) nelle classi I e III A assieme ad ...