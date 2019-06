Caffè al ginseng | attenzione a quello che beviamo | cosa contiene

Caffè al ginseng : cosa beviamo realmente? Gli esperti spiegano perché è necessario limitarne il consumo : Il Caffè al ginseng è un prodotto che troviamo ormai quasi in ogni bar e che possiamo preparare anche a casa grazie ai preparati presenti in commercio. Ma non tutti sanno che spesso non si tratta di una scelta sana. Unire il Caffè tradizionale alla radice di ginseng essiccata può dare numerosi benefici: è un energizzante, favorisce la concentrazione e la memoria, ha meno caffeina del solo Caffè, ha effetti positivi sulla circolazione sanguigna, ...