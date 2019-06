Uefa Nations League | la Final Four in chiaro su Rai e Mediaset

Il VAR sarà utilizzato nelle finali di Uefa Nations League : .La stagione calcistica per i club si è ormai conclusa, ma non mancano alcuni impegni importanti per le varie Nazionali, Tra queste c’è la UEFA Nations League, giunta alle sue battute finali che porteranno a stabilire la squadra vincitrice. E le novità non mancheranno: per la prima volta in una competizione UEFA per squadre nazionali […] L'articolo Il VAR sarà utilizzato nelle finali di UEFA Nations League è stato realizzato da ...