Sì | voglio tornare al Rigamonti

Milan - Gattuso : “Il club è in buone mani. voglio tornare ad allenare” : Ai microfoni di Skysport24, Gennaro Gattuso svela la sua riconoscenza nei confronti ad Ancelotti ma a Capri, torna sul suo addio alla panchina del Milan e sul suo futuro. Per prima cosa ringrazia il suo maestro: “Ad Ancelotti devo tanto, è stato un grande allenatore, un grande maestro, e nei momenti di difficoltà ci sentiamo spesso. Sorrido perché lui ha raggiunto i sessanta anni, spero di arrivarci io a quella età”. “Il ...

Fiorentina - la paura di Paolo Beldì : “Ho visto la C2 al televideo - non voglio tornare a quei tempi” : Paolo Beldì, autore di successo di seguite e fortunate trasmissioni come ‘Quelli che il Calcio’, grande tifoso viola, è intervenuto a Radio Cusano Campus per parlare di Fiorentina e degli odierni rischi in graduatoria, nella Serie A che volge al termine dell’annata sportiva. Stagione iniziata, sull’onda emotiva di Astori; un giro di boa che sembrava potesse portare ad un ruolo da protagonista. Poi che è successo? “Abbiamo sbagliato ...

Quanta fretta per Mourinho - lo Special One annuncia : “voglio tornare in panchina già questa estate” : L’allenatore portoghese ha parlato del suo futuro, sottolineando di voler tornare ad allenare già in questa estate L’esperienza al Manchester United è ormai terminata dallo scorso dicembre, José Mourinho adesso ha fretta di tornare ad allenare sposando un nuovo progetto già in questa estate che sta arrivando. AFP/LaPresse Interrogato ai microfoni di RMC, lo Special One ha ammesso: “ho molte qualità e una di queste è il ...

Esplosione nella sede degli Irriducibili Lazio - il capo ultras : 'Se vogliono tornare agli anni '70 siamo pronti' : Diabolik ha spiegato che nella sede non ci si occupa di politica ma solamente di sociale e che l'attacco di ieri notte è stato un atto di vigliaccheria che avrebbe potuto causare il ferimento degli ...

Madonna : «voglio tornare libera e pura - come quando non mi importavano i giudizi della gente» - : ... questo «agente segreto che gira il mondo, cambia identità, lotta per la libertà, porta la luce nei luoghi oscuri», ha dimostrato di essere disposta a rischiare parecchio, presentandosi al mondo ...

Sanità - i medici stranieri vogliono andare via dall’Italia. Amsi : “Aumentati del 25% quelli intenzionati a tornare a casa” : Non sono solo i medici italiani a fare le valigie quando le condizioni di lavoro nei nostri ospedali diventano insostenibili. Anche gli stranieri, arrivati negli anni scorsi con tanti sogni in testa, oggi partono per altri lidi. “Sono aumentati del 25% quelli che si sono rivolti al nostro sportello intenzionati a tornare a casa”, spiega Foad Aodi, presidente di Amsi, l’Associazione dei medici di origine straniera in Italia, e consigliere ...

Vettel - il GP e la finale a Baku : "Ci voglio tornare con il mio Eintracht" : Con la Ferrari deve ancora ingranare e spera che il Gran premio di Baku possa essere quello della svolta. Ma Sebastian Vettel, prima guida della Rossa, ha anche altri interessi sportivi nella capitale ...

Jacopo Mosca - una vita da attaccante : “La crisi penalizza i corridori italiani. Non mollo : voglio tornare nel ciclismo che conta” : Il ciclismo non è fatto solo ed esclusivamente di vittorie e imprese clamorose, la bellezza di questo sport risiede anche nella generosità e nella caparbietà di giovani italiani che sfruttano ogni occasione buona per inseguire il risultato di livello. Spesso e volentieri questo purtroppo non accade, ma ci vuole tanta grinta e tanta costanza per affrontare ogni gara a muso duro cercando il momento giusto per buttarsi all’attacco e sperare ...

I gilet gialli vogliono tornare a devastare Parigi - e sono organizzati : Parigi. Il governo francese teme un altro weekend incandescente in occasione del 23esimo atto della protesta dei gilet gialli. Il ministro dell’Interno, Christophe Castaner, ha già anticipato che ci saranno i “casseurs” nelle strade di Parigi, e il rischio è che si riproduca “un altro 16 marzo”, sab