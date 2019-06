Metagal | Recensione | Gameplay Trailer e Screenshot

gamerbrain

(Di lunedì 3 giugno 2019) Ratalaika Games è nota per la produzione di numerosi giochi, alcuni di stampo originali altri invece tratti dai più celebri capolavori. Con questa premessa quest’oggi vogliamo condividere con voi la nostradi, il Mega Man dei poveri.Come anticipato,è la copia oseremmo dire spudorata del Mega Man di Capcom, nonostante proponga naturalmente personaggi differenti. Nel gioco vestiamo i panni di una ragazzina umanoide, che per “ironia della sorte” è dotata di un braccio con un cannone, il quale le consente di sparare ad oggetti e nemici. Dopo un livello introduttivo ci ritroviamo nel menù di selezione dei Boss, dei robot creati da un “malvagio scienziato” ma che hanno le fattezze di ragazze, ognuna con caratteristiche ed equipaggiamenti differenti, in scenari appropriati a ...