Mangiare bene non significa dimagrire | ecco il primo errore che porta al fallimento della

I mirtilli fanno bene al cuore - ecco la porzione ‘amica’ da Mangiare ogni giorno : Gli scienziati hanno scoperto che mangiare ogni giorno i mirtilli riduce il rischio di sviluppare malattie al cuore, così come il diabete di tipo 2. Vediamo insieme come gli esperti siano giunti a questa conclusione e quale sia la porzione ideale per ottenere benefici per la salute. ecco come i mirtilli aiutano il cuore.Continua a leggere