Il “compagno” Fico non trova sponde nel Pd

(Di lunedì 3 giugno 2019) Non è tempo di ricercare una sponda di sinistra all’interno dei Cinquestelle, di questo in casa dem sono ormai convinti. E, in ogni caso, Robertonon sembra essere in grado (né di avere la volontà) di interpretare quel ruolo. Le uscite del Presidente della Camera, l’ultima ieri con la dedica della Festa della Repubblica a migranti e rom, sono apparse in casa dem come estemporanee, prive di una reale portata strategica. O, tutt’al più, come posizionamenti personali in una logica di equilibri nel Movimento. Ma gli scenari di una spaccatura interna a quel mondo, per i dem, sono pura fantapolitica all’interno di un quadro che sembra ormai precipitare verso la crisi.Per questo, il Pd ragiona ormai in un’ottica da campagna elettorale: “Prima del voto, non c’è alcuna possibilità di aprire un dialogo con ...

