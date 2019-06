Discorso di Conte in diretta tv | Speciale TgLa7 con Mentana dalle 18 00

Giuseppe Conte - stasera il Discorso agli italiani : "Ho cose importanti da dire a tutti" : È prevista per oggi pomeriggio l'attesa conferenza stampa del premier Giuseppe Conte - o un messaggio registrato, sembra che a Palazzo Chigi non abbiano ancora deciso - che si rivolgerà dire ttamente agli italiani per un messaggio che si preannuncia importante, tanto importante da venir diffuso soltanto alle 18.15, quando la Borsa italiana sarà già chiusa.Le indiscrezioni vogliono un Giuseppe Conte stanco dei continui scontri tra i due ...

Governo sul filo del rasoio : il Discorso di Giuseppe Conte per evitare la crisi senza via d’uscita : Il presidente del Consiglio terrà oggi pomeriggio una conferenza a palazzo Chigi per fare il punto della situazione e scongiurare una crisi di Governo senza via d'uscita. Giuseppe Conte richiamerà a responsabilità e dignità, sottolineando come non sia possibile continuare la legislatura in questo modo. Intanto la risposta dal ministero dell'Economia alla lettera della Commissione Ue è arrivata a Bruxelles.Continua a leggere