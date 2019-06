Tunisino arrestato a Imperia per lo stupro di una ragazzina

ilgiornale

(Di domenica 2 giugno 2019) Fabrizio Tenerelli Un italoè statoper avere stuprato una, all'epoca dei fatti ancora quattordicenne, nel marzo del 2012. Era stato condannato in via definitiva a 4 anni di reclusione Doveva essere una serata di baldoria, a base di alcol e allegria, per festeggiare il ritorno adi una vecchia amica, che da qualche anno si era trasferita con la famiglia fuori regione, per motivi di lavoro dei genitori. E, invece, quella notte un po’ sopra le righe, si è conclusa in un incubo per una quattordicenne stuprata da un italo, F.M., all’epoca di 19 anni, che approfittando del suo stato di ebbrezza, l’ha trascinata in un vicolo al buio, per abbassarle i pantaloni e costringerla ad avere un rapporto sessuale. Sono passati un po’ di anni dal quel marzo del 2012 ed ora per il giovane aggressore, che ha da poco compiuto i ventisei ...

canevavatar : RT @ArsenaleKappa: Tenta tre stupri sul treno Genova-Milano, arrestato 32enne tunisino pluripregiudicato. Già pronto un piano di ammoderna… - Sissi32861168 : RT @DefeatBaizuos: Marghera: un 26enne tunisino che era stato condannato agli arresti domiciliari viene nuovamente arrestato perché continu… - Mikepub1 : RT @DefeatBaizuos: Marghera: un 26enne tunisino che era stato condannato agli arresti domiciliari viene nuovamente arrestato perché continu… -