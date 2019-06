Ignazio Visco | I mini-bot? Non sono la soluzione per il debito

huffingtonpost

(Di domenica 2 giugno 2019) “Ipur sempre titoli di stato, piccoli ma lo. Non credo siano laper il nostropubblico”, così il governatore della banca d’Italiaha risposto durante il suo intervento al festival dell’economia a Trento. Il riferimento è al via libera della Camera a una mozione che impegna il governo a varare un provvedimento per il pagamento dei debiti della pa alle imprese in titoli di Stato di piccolo taglio, iper l’appunto, creandoe potenzialmente ‘valuta’, contribuisce a mettere l’Italia sotto i riflettori.Il governatore fa poi un riferimento alla Flat tax: “Prima di effettuare un intervento su una singola imposta” bisogna “avere presente che con le nuove tecnologie è possibile disegnare e anche raccogliere in modo diverso” le ...

