Giudici X Factor 2019 Video | polemiche per Sfera Ebbasta | risponde il talent

X Factor 2019 : i Giudici sono Mara Maionchi - Malika Ayane - Samuel dei Subsonica e Sfera Ebbasta : X Factor 2019 giudici: Annunciati Mara Maionchi, Malika Ayane, Samuel dei Subsonica e Sfera Ebbasta. Tornano Alessandro Cattelan e Simone FerrariDopo indiscrezioni più o meno veritiere oggi siamo arrivati a sentenza definitiva: Mara Maionchi, Malika Ayane, Samuel dei Subsonica e Sfera Ebbasta saranno i nuovi giudici della nuova edizione del talent di Sky, prodotto da Fremantle, X Factor.Lo show vede quindi un cambio radicale al tavolo, dopo ...

X-Factor : Fedez - Lodo e Manuel lasciano. Ecco i Giudici della nuova edizione : Sono Malika Ayane, Mara Maionchi, il frontman dei Subsonica, Samuel e il rapper Sfera Ebbasta i componenti della giuria di ‘X Factor’, quasi completamente rivoluzionata per l’edizione 2019 del talent di Sky prodotto da Fremantle. Alessandro Cattelan, per il nono anno consecutivo alla guida del programma, da questa stagione entra a far parte della squadra degli autori come creative producer dello show. “Lo so, avevo detto ...

Annullata la registrazione delle audizioni di X Factor 13 - si cercano ancora i Giudici tra conferme e rumors : Risulta Annullata la registrazione delle audizioni di X Factor 13. La motivazione è nella mancanza dei giudici che avrebbero dovuto già essere designati per le nuova edizione e che ancora mancano all'appello, se si fa eccezione per la conferma di Mara Maionchi che torna al banco per la sua terza edizione consecutiva. Oltre al nome di Mara Maionchi, va ad aggiungersi anche quello di Sfera Ebbasta che quindi conquista una delle poltrone dopo ...