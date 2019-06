Gatto dell’Isola di Giava | caratteristiche | carattere | alimentazione e origine

ideegreen

(Di domenica 2 giugno 2019) Ildell’Isola dinon solo è un felino affascinante ma ha anche una storia da raccontare molto avventurosa e particolare, non è affatto facile avvistarne un esemplare dal vero e per questo è circondato da un alone di mistero. Nonostante tutto ciò riusciamo lo stesso a raccontare che il suo aspetto e le sue abitudini. Andiamo quindi a scoprirle, indagando anche sulle due origini. (altro…)dell’Isola diIdee Green.