Da «invisibile» a superstar | tutti vogliono Louis di Cambridge

vanityfair

(Di domenica 2 giugno 2019)dicompie un anno. Le nuove (bellissime) foto del principinodicompie un anno. Le nuove (bellissime) foto del principinodicompie un anno. Le nuove (bellissime) foto del principinoPoco più di un mese fa, tra i fan della royal family, qualcuno aveva iniziato a chiedersi perché da Kensington Palace non rilasciassero più foto del piccolo. «È il principe», avevano scritto alcuni tabloid, affibbiando questo nomignolo all’ultimo arrivato di casa. Detto-fatto, nel giro di poche settimane il terzo figlio di William d’Inghilterra e Kate Middleton si è preso la rivincita, catalizzando su di sé in riflettori tra compleanno e uscite in pubblico. Lo scorso 23 aprile, quando ha compiuto un anno, la royal family ha pubblicato tre simpatiche immagini per festeggiarlo, scattate da Kate pochi giorni prima ad Anmer Hall, nel ...