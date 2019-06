Conte parla al buio

huffingtonpost

(Di domenica 2 giugno 2019) Tivoli, Nettuno, Civitavecchia, Casello Valdastico e così via fino a giovedì. L’agenda di Matteo Salvini, fitta di comizi in giro per l’Italia, è la risposta al premier Giuseppeche invano, ormai da giorni, cerca un appuntamento con il vicepremier leghista e con Luigi Di Maio per far sedere i due alleati uno di fronte all’altro. Ma il segretario del Carroccio partecipa alle celebrazioni della Festa della Repubblica e poi si eclissa: “Non sarò a Roma prima di giovedì”. Così con aria di sufficienza snobba la richiesta di un vertice, sollecitato anche dal capo M5s, che sarebbe dovuto servire a rimettere insieme i pezzi di un governo uscito capovolto dal voto delle elezioni Europee. E invece nulla di tutto questo. Così il presidente del Consiglio parlerà lunedì agli italiani, come lui stesso ...

