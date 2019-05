Vicenza | tenta di violentare un’autista di bus | bambina chiama il 113 e lo fa arrestare

Blastingnews

(Di sabato 1 giugno 2019) Brutta avventura perdi un autobus di linea a. La donna è stata aggredita giovedì mattina da Isaiah Ogboe, un irregolare nigeriano di 31 anni, che hato di abusare di lei. Il coraggioso intervento di un pensionato 72enne e la prontezza di spirito di unadi soli 10 anni hanno permesso ai poliziotti accorsi diil responsabile. Nella circostanza gli agenti sono stati costretti anche ad usare lo spray urticante per riuscire a immobilizzare il fuggitivo. Tutto è cominciato verso le 9:30 quando il senzatetto – arrivato tre anni fa in Italia come richiedente asilo, senza però mai ottenere lo status di rifugiato – si è avvicinato al mezzo, che era fermo al capolinea, in attesa di ripartire per una nuova corsa. Quando la conducente, di 35 anni, ha chiesto all’uomo se avesse bisogno di qualcosa, questi prima è rimasto in silenzio, poi è salito sul bus e ...

