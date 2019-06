Sparatoria in Virginia | 13 morti Funzionario pubblico spara all' impazzata | ucciso

Stati Uniti - Sparatoria in ufficio pubblico in Virginia : 13 vittime - ucciso l’attentatore : Tredici morti e tre feriti. Questo il bilancio della sparatoria avvenuta venerdì pomeriggio dopo le 16 (le 22 in Italia) in un ufficio municipale di Virginia Beach, negli Stati Uniti. Un impiegato pubblico ha aperto il fuoco all’impazzata in un complesso di edifici governativi, prima di restare ucciso dagli agenti che cercavano di fermarlo. “Sembrava una scena di guerra”, ha raccontato in conferenza stampa il capo della polizia della ...