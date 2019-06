Quando Sarri lamentava i rigori non assegnati | “Forse bisogna avere altre maglie”

forzazzurri

(Di sabato 1 giugno 2019) Ora che sembra fatta, per il passaggio di Maurizioalla Juve, molti tifosi non dimenticano i tre anni del toscano in azzurro e le sue frasi celebri contro il club bianconero. Tra queste, una relativa alla sua prima stagione alla guida del Napoli. La riflessione del giornalista era: "L'impressione è che il Napoli perun rigore.. li debbano proprio fucilare". Pronta la risposta ironica di: "O si devono fare maglie a righe…". Chiaro, anche se non esplicito, il riferimento alla Juventus dopo la vittoria del Napoli per 1-0 contro l'Udinese nel novembre del 2015.

