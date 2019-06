Non ci sono più le spie di una volta

Lettera Ue - Salvini : Non sono preoccupato : 11.22 "Non sono assolutamente preoccupato delle reazioni di Bruxelles; anzi, se riusciremo ad abbassare le tasse (...) formeremo un Paese assolutamente stabile e uno dei primi al mondo in cui investire". Così il vicepremier e leader Lega, Salvini, a Potenza per sostenere il candidato sindaco del centrodestra, al ballottaggio di domenica 9 giugno. "sono soddisfatto" della Lettera dell'Italia all'Ue "perché ci sono segnali positivi per ...

Playout Serie B - Tacopina arrabbiatissimo : “Non so che dire - sono spiazzato - tutto ciò è inaccettabile” : Non ci sta. Ed è arrabbiatissimo. Il patron del Venezia Joe Tacopina esce allo scoperto per quanto riguarda la disputa dei Playout e la situazione Palermo. Ecco le sue parole. “Quello che sta succedendo è inaccettabile. Credo che qualsiasi persona sana di mente non possa accettare la situazione che ci troviamo a vivere in questi giorni. sono spiazzato, non so cosa dire ai miei partner, ai nostri tifosi, alla città di Venezia, come si ...

Champions : klopp : Non ci sono favorite - col Tottenham sarà battaglia : "L'anno scorso non eravamo i favoriti con il Real Madrid, quest'anno non e' molto chiaro chi lo sia". Cosi', ai microfoni di Sky Sport 24

Juventus - Giletti : “Per me gli scudetti sono 37. L’Inter si è portata a casa un titolo che Non meritava” : Massimo Giletti, grande tifoso bianconero, intervenuto a La Zanzara su Radio 24, ha alimentato le polemiche sugli scudetti bianconeri e sul titolo assegnato all’Inter: “Quanti sono gli scudetti della Juve? Trentasette mi sembra. Sarebbero 37, ma le regole vanno rispettate. Io non posso chiedere agli altri di rispettare le regole, se io per primo non le rispetto. Io penso che la Juventus abbia vinto sul campo nettamente rispetto ...

Spalletti saluta l’Inter - il post social dell’ex tecnico nerazzurro : “Non è vero che sono stato l’unico a metterci la faccia” : I messaggi social di saluti e ringraziamenti di Luciano Spalletti all’Inter, i suoi tifosi e al presidente Zhang E’ iniziata questa mattina una nuova era per l’Inter: il club nerazzurro ha ufficializzato l’ingaggio di Antonio Conte, che sarà alla guida della panchina interista a partire dalla stagione 2019/2020. L’Inter ha quindi salutato, ormai qualche giorno fa, il suo ex allenatore, Luciano Spalletti, che ...

VIDEO Valentino Rossi MotoGP - GP Italia 2019 : “Sono in difficoltà - Non ho passo e velocità” : Valentino Rossi è andato in grandissima difficoltà durante le prove libere del GP d’Italia 2019, tappa del Mondiale MotoGP. Il Dottore ha chiuso con un mesto 18esimo tempo, lontanissimo da tutti gli altri big: il centauro di Tavullia fatica in sella alla sua Yamaha e infatti anche le sue considerazioni sono davvero molto tristi. Il nove volte Campione del Mondo ha dichiarato ai microfoni di Sky: “Una giornata difficile, mi aspettavo ...

La direttiva di Trump sul Clima : “previsioni oltre il 2040 Non sono precise - non considerare gli scenari peggiori” : Trump contro Greta. In estrema sintesi, è questo il conflitto culturale sul tema dei cambiamenti Climatici che caratterizza il cuore di questo 2019. Il Presidente degli Stati Uniti d’America, tramite il direttore dell’USGS James Reilly (astronauta e geologo) nominato proprio dalla Casa Bianca, ha lanciato una nuova direttiva governativa sull’approccio al tema Climatico. “Le valutazioni prodotte dagli uffici federali siano ...

Marracash e J-Ax fanno pace dopo anni di liti - ma Non tutti sono contenti : 'Sei un verme' : La notizia del giorno in ambito rap è sicuramente quella della pace tra Marracash e J-Ax. I due non erano più in buoni rapporti da anni, come testimoniato dalla faida mediatica che, nel 2017, aveva coinvolto da un lato Gué Pequeno e Marracash che pochi mesi prima avevano pubblicato insieme l'album 'Santeria' e, dall'altro, J-Ax e Fedez che poco dopo erano usciti con un altro album di coppia, ovvero il più volte disco di platino 'Comunisti col ...

Melissa Satta : «Io e Vieri Non siamo veri amici. Torno a giocare a calcio per far vedere chi sono le donne» : Melissa Satta, 33 anni, torna a giocare a calcio e parla dell'ex Bobo Vieri. L'ex Velina si racconta a Grazia, il magazine diretto da Silvia Grilli: ?Non sono una che abbraccia tutti,...

Meghan e Kate Non sono amiche : le nuove rivelazioni - : Elisabetta Esposito Meghan Markle e Kate Middleton non sono amiche, per via dei loro ruoli differenti: ecco che cosa rivela un'esperta della Royal Family Meghan Markle e Kate Middleton non sono amiche, ma per il futuro della Corona va bene così. Come riporta l’Express, ad affermarlo è l’esperta Rhiannon Mills, che ha analizzato anche la prospettiva di una presunta frattura tra le cognate nei scorsi mesi, spesso ventilata dai tabloid ...

"Non sono Mark Caltagirone". E lo sposo (finto) della Prati sporge denuncia : Anna Rossi Marco Di Carlo dice di non essere Mark Caltagirone e sporge denuncia: "Usano una foto con mia figlia" Ormai il matrimonio di Pamela Prati è diventato il Pratigate. Queste nozze non ci saranno mai, nessuno ha mai comprato l'abito per la festa, nessuno festeggerà gli sposi, ma soprattutto questo Mark Caltagirone non esiste. O meglio, quello che sarebbe dovuto diventare lo sposo di Pamela è un'invenzione, un uomo immaginario. ...

Belve (Nove) Alba Parietti a Francesca Fagnani : “Non faccio più sesso : ora sono più contorta sul piano intellettuale” : “E’ molto difficile per una persona che ama veramente il sesso fingerlo, o meglio, per una persona che amava il sesso. Adesso sono più contorta sul piano intellettuale e meno sul piano fisico. faccio meno fatica. Ho corteggiatori dai 23 ai 90 anni: tanto non facendo sesso posso fare quello che voglio”. Alba Parietti, ospite della terza stagione di “Belve”, il programma di Francesca Fagnani in onda su Nove, venerdì 31 maggio ...

"Non sono Mark Caltagirone - ho denunciato" : le parole di Marco Di Carlo : Il manager dello spettacolo vittima del furto di identità di cui parla l'Italia intera. Nella foto mostrata compare anche...

