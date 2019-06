Migranti, Salvini: procure buoniste

Linkiesta : Dopo l’affermazione alle elezioni Salvini alza il livello e i toni dello scontro: annuncia a Saviano la revoca dell… - Agenzia_Ansa : Salvini: i #migranti hanno il record di #Tbc e #scabbia #ANSA - Linkiesta : Gli sbarchi non si sono fermati, anzi quelli “fantasma” sono in aumento. I porti non sono chiusi. Il decreto sicure… -

"Continua la politica buonista di alcune:dopo Firenze anche Agrigento Non mi stupirebbe l'apertura di un procedimento penale a mio carico da parte del tribunale dei ministri di Catania". Così il ministro dell'Interno,, sul dissequestro della Sea Watch e sulle recenti decisioni sul Decreto sicurezza e sullo status del pakistano arrestato per violenza sessuale. E in un tweet comunica che "una parte deia bordo della nave della Marina diretta a Genova saranno accolti da 5 Paesi Ue,gli altri dal Vaticano.(Di sabato 1 giugno 2019)