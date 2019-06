Mattino | Sarri pronto a restare al Chelsea | aspetta segnali chiari da Abramovic

ilnapolista

(Di sabato 1 giugno 2019) Pino Taormina sulricostruisce la giornata di ieri al. Notizie già uscite, il vertice tra Marina Granovskaia, Ramadani eha avuto esito positivo. Da Londra sono pronti a liberare il tecnico per la Juventus, manca solo l’ok diche però potrebbe ancora decidere di voler proseguire con Maurizio. Ramadani ha già chiamato Agnelli per dargli la notizia. La novità sta in due frasi: Ma attenzione: perché in questo gioco c’è una posizione che non è ancora chiara: proprio quella della Juventus. La posizione della Juve è incerta. Infatti ieri, e non solo, da più parti la scelta di Guardiola per la panchina bianconera era data praticamente per certa. Ma Taormina la considera una scelta B. Sì perché Agnelli valuterebbe Pochettino, Klopp e Pep solo nel caso l’affarenon si potesse fare. Ed ecco la seconda novitànon vuole andare via a ogni ...

