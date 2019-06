Liverpool | Klopp | “Non è stata una bella partita ma dovevamo vincere e lo abbiamo fatto”

calcioweb.eu

(Di sabato 1 giugno 2019) Le dichiarazioni di Jurgen, allenatore del, ai microfoni di Sky Sport al termine dellavinta contro il Tottenham, valsa la sesta Champions League ai Reds: “giocato lottando, tutte e due sognavamo questa coppa. Non èlapiùdel mondo masoltanto fare questo, e i ragazzi l’hanno fatto”. “E’una stagione fantastica e intensa, volevamo farlo per loro – ha proseguito ai microfoni di Sky Sport indicando i tifosi in curva – Hanno aspettato tanto per questo, quello che hanno fatto i ragazzi è incredibile. Questa vittoria è per loro, per i miei allenatori, il mio staff, il nostro proprietario. Sono veramente orgoglioso di questo club”. Ilvince la finale della paura, la Champions è dei Reds: apre Salah chiude Origi, Tottenham ko a testa altissima ...

Striscia : Fabio Caressa, il re dei pronostici ?? #striscia #striscialanotizia #championsleague #liverpool #tottenham #ucl… - tancredipalmeri : Il Tottenham aveva eliminato Dortmund, City e Ajax, tutte squadre aperte, prendono l'iniziativa. Che in teoria fa a… - angelomangiante : Un allenatore pieno di energia e idee come #Klopp Due giocatori fantastici #Alisson e #Salah fondamentali per far… -