Incidente stradale | morto Reyes ex Siviglia | Real e Arsenal

Spagna in lutto : Antonio Reyes è morto in un Incidente stradale : Tragedia in Spagna, il mondo del calcio piange l'ex calciatore del Siviglia e della nazionale spagnola, il 35enne Josè Antonio Reyes. L'ex giocatore tra le altri, anche di Arsenal, Benfica, Real Madrid e Atletico Madrid ha perso la vita in un incidente stradale a Utera, sua città natale. Attualmente, il calciatore iberico giocava in Segundo division nell'Estremadura. Al momento non è ancora chiara la dinamica del terribile incidente. A ...

Incidente stradale a Palermo - gravemente ferito un motociclista di 24 anni : Un grave Incidente stradale si è verificato questa note a Palermo. E, ancora una volta, la vittima è un motociclista. Il grave sinistro stradale è avvenuto in via Enrico Albanese, all’altezza di un incrocio. La moto sulla quale viaggiava un giovane di 24 anni si è scontrata contro un’automobile all’altezza di via Pasquale Calvi. Lo scontro ha fatto balzare dalla moto il centauro 24enne che è rimasto ferito gravemente. Il ...

Il Segreto - trame Spagna : Irene e Adela hanno un Incidente stradale per colpa di Francisca : I protagonisti della fortunata serie televisiva “Il Segreto” negli episodi spagnoli faranno i conti con un nuovo lutto. La diabolica Francisca Montenegro tornerà all’attacco, dopo aver avuto la certezza di chi si nasconde dietro il brutale omicidio di Maria Elena. La dark lady sempre più disperata nel sapere che la sua figlioccia Maria Castaneda è incapace di camminare per le ferite riportare durante il tragico matrimonio di Fernando Mesia, farà ...

Bologna - giovane insegnante calabrese muore in un tragico Incidente stradale : Una giovane insegnante calabrese ha perso la vita a causa di un drammatico incidente stradale mentre si trovava nella città di Bologna. La donna stava viaggiando a bordo della sua autovettura insieme a suo figlio di soli 6 anni, quando probabilmente a causa di un malore è andata a sbattere in modo drammatico contro un albero posto in un'aiuola. Il figlio è rimasto fortunatamente illeso. Per lei invece, nonostante il tempestivo soccorso dei ...

Almeno 23 persone sono morte in un Incidente stradale in Messico - che ha coinvolto un autobus di pellegrini : Almeno 23 persone sono morte in un incidente stradale in Messico dopo che un autobus che trasportava pellegrini ha colpito un camion e ha preso fuoco. L’incidente è avvenuto nello stato di Veracruz, vicino al comune di Maltrata. I pellegrini

Incidente stradale in via Nazionale a Modica : Incidente stradale oggi intorno alle 13,30 in via Nazionale, la trafficatissima arteria che colle Modica Bassa con il quartiere Sorda.

Elezioni - scrutatore muore in un Incidente stradale mentre va al seggio. In Piemonte pensionato soffocato da pezzo di pane : Si stava recando al seggio per le Elezioni europee in cui doveva lavorare come scrutatore, ma è rimasto coinvolto in un grave incidente stradale ed è morto dopo il ricovero in ospedale. È successo questa mattina all’alba a Crotone. La vittima, Valerio Graziano, di 30 anni, era alla guida della sua automobile e stava raggiungendo località Capo Colonna, dove era stato nominato scrutatore. Durante il tragitto, l’uomo, per cause in corso ...

Castions di Strada. Gaia Vecchiato morta in un Incidente stradale : Alba di morte in Friuli. Una ragazza di 22 anni della provincia di Udine è morta in un incidente stradale

Auto in fiamme dopo lo scontro! Incidente stradale a Forlimpopoli - muore 63enne : Incidente nella notte di sabato 25 maggio sulla circonvallazione di Forlimpopoli (Forlì-Cesena). Nello schianto è morta una donna di 63 anni, Fiorella Mazzoni. La sua Auto è finita in una scarpata dopo essere stata tamponata da un veicolo con a bordo due giovani. dopo lo scontro uno dei veicoli ha preso fuoco. La dinamica è ancora da ricostruire nei dettagli ma, secondo quanto si apprende, la Fiat Panda a bordo della quale si trovava la 63enne ...

26enne muore in un tragico Incidente stradale con lo scooter in Calabria : Un grave incidente stradale mortale si è verificato in Calabria e ha causato il decesso di un giovane ragazzo di soli 26 anni. L'incidente si è consumato in provincia di Reggio Calabria e dalle ultime ricostruzioni effettuate dagli inquirenti sembrerebbe che il giovane stesse guidando lo scooter di un amico, quando per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine, ha perso il controllo del mezzo andandosi a schiantare ...