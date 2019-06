Cosa c’è da sapere su The Last Watch | il documentario sull’ultima stagione di Game of

Vietti (ex Csm) ci spiega Cosa c’è in ballo a Roma nella guerra tra pm : Roma. Se gli dei non sono caduti, è caduta la vergogna. La presunta purezza togata non esiste, e il mosaico restituito dall’attualità di dossier incrociati, esposti in procura, veleni mediatici, emana un putrido odore. Le vicende sono note: all’inchiesta perugina per corruzione a carico del pm Roman

Cosa c’è stasera in TV : Luca Zingaretti che non interpreta il commissario Montalbano, un playoff di Serie B e il buon film "Ave, Cesare!", dei fratelli Coen

Cosa c’è stasera in TV : Un paio di film interessanti, come "Room" o "Avatar", un paio di commedie e i soliti talk show o programmi del martedì

Tende da sole : Cosa c’è da sapere in tema di ecobonus e permessi : Nonostante il bel tempo quest’anno si sia fatto atTendere più del solito, l’estate è ormai alle porte: meglio quindi non farsi cogliere impreparati dall’aumento delle temperature che nelle settimane a venire investirà la nostra Penisola e cominciare a pensare a delle soluzioni per tenere sotto controllo il caldo in casa, come ad esempio l’applicazione di apposite schermature solari. Un rimedio efficace al quale sono collegate interessanti ...

Cristian Imparato sbrocca prima del GF 16 : “Ma Cosa c’entra…?!?” : Grande Fratello: Cristian Imparato sbrocca sui social prima della diretta Cristian Imparato è uno degli ultimi concorrenti ad aver abbandonato la casa del GF 16. Per questo motivo il cantante di quest’edizione può tranquillamente utilizzare i social e poter interagire con i suoi sostenitori o meno. Cristian, poco prima della diretta di questa sera negli studi di Roma, ha postato una foto sul suo profilo Instagram. Lo scatto, oltre a ...

Dall’auto elettrica a quella autonoma : Cosa c’è nell’alleanza Fca-Renault : (Foto: Getty Images) Grandi manovre nel settore automobilistico. Il colosso Fiat Chrysler (Fca) ha presentato una proposta di fusione con la casa francese Renault per dare vita a uno dei più importanti gruppi al mondo per fatturato, volumi di produzione e tecnologia. Inoltre, nella partnership potrebbero poi entrare anche Nissan e Mitsubishi, già alleate al gruppo d’Oltralpe nel terzo gruppo mondiale del comparto auto. La partnership che ...

Elezioni europee - si vota fino alle 23 : Cosa c’è da sapere prima di recarsi al seggio : Oggi dalle 7 alle 23 si vota per le Elezioni europee: seggi aperti in tutta Italia, dove in alcuni Comuni si voterà anche per le Elezioni amministrative. Ecco un piccolo compendio per capire come si vota alle Elezioni europee, chi può votare, quali sono i programmi dei partiti e perchè sono importanti. Spiegato facilissimo.Continua a leggere

Cosa c’è dopo la morte? Per Keanu Reeves solo il vuoto che lasciamo in chi ci ama : In una intervista tv Keanu Reeves ha rivelato che la morte non gli fa nessuna paura. Quale che sia, se e Cosa ci sarà dopo, sono tutte cose che lo lasciano indifferente. A spaventarlo è solo dover lasciare chi ama e ha bisogno di lui, come la sorella Kim, malata di leucemia. L'attore ospite al “Late Show with Stephen Colbert” per promuovere il suo nuovo film "John Wick 3”, ha rilasciato una toccante dichiarazione alla ...

Cosa c’è stasera in TV : Lo speciale di Mentana sulle elezioni, mentre tra i film si fa notare soprattutto "Captain America: Civil War" (e niente Propaganda Live)

Elezioni comunali Firenze 2019 - c’è anche qualCosa di nuovo a sinistra : di Ornella De Zordo, laboratorio perUnaltracittà Firenze, si sa, è la roccaforte dei renziani, sebbene Dario Nardella, suo ex vicesindaco e ora sindaco uscente, tenti di togliersi dall’ombra ingombrante del suo predecessore che infatti non si è neppure visto in questa campagna elettorale. Nardella è sostenuto da ben 6 liste oltre a quella del Pd, cercando così di coprire un arco a 180 gradi: da un lato sventola lo spauracchio delle destre con ...

Cosa c’è nel programma di +Europa per le europee : Il partito è nato solo nel 2017, e dunque non ha una rappresentanza nel parlamento di Bruxelles. Ma +Europa, il partito fondato da Emma Bonino è in corsa per le prossime elezioni europee del 26 maggio, e si presenterà in lista con Italia in Comune, il movimento fondato dal sindaco di Parma Federico Pizzarotti. Bonino è anche una delle candidate alla presidenza della Commissione Europea del partito liberale europeo Alde. Il programma di ...

Giro d’Italia 2019 - Elia Viviani si ritira : “Lascio - c’è qualCosa che non va” : Il Giro d'Italia 2019 è già finito per Elia Viviani. Il campione italiano ha deciso di abbandonare al termine dell'undicesima tappa della Corsa in rosa. Una decisione sofferta, ma a detta del ciclista classe 1989 della Deceuninck-Quick Step inevitabile. Viviani dopo i 4 successi della scorsa edizione, in quella in corso non è riuscito a trionfare collezionando tre secondi posti (è stato poi declassato nella frazione di Orbetello). Anche oggi, il ...

Motori – FCA - ‘Cosa c’è dietro’ : le inimmaginabili fasi che precedono la commercializzazione dei veicoli [FOTO] : What’s Behind svela il dietro le quinte del lavoro svolto per raggiungere gli elevati standard di qualità, sicurezza, affidabilità e comfort di ogni modello La prima puntata di FCA What’s Behind (letteralmente ‘cosa c’è dietro’) ha mostrato i test effettuati sulle vetture alle temperature polari di Arjeplog. Con la seconda puntata ci si sposta a Sud di circa 15.000 km per approdare ad Upington, una località ...

Cosa c’è stasera in TV : Lo speciale sulle elezioni di Mentana e qualche film interessante: "Veloce come il vento" e una produzione inedita della Rai ispirata alla strage di Duisburg